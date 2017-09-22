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Возле аэропорта Домодедово едва не разбился Airbus A380 c 426 пассажирами

Rus.Postimees.ee
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Cамолет авиакомпании Emirates - Airbus A380. | ФОТО: GIUSEPPE CACACE/AFP

При заходе на посадку в московском аэропорт Домодедово едва не разбился самолет авиакомпании Emirates - Airbus A380 с 426 пассажирами на борту. Об инциденте, который произошел еще 10 сентября, сообщает отраслевой сайт Aviation Herald. В компании Emirates агентству Reuters подтвердили, что в отношении рейса проводится проверка, но отказались привести подробности.

По данным Aviation Herald, пилот рейса ЕК-131 Дубай-Москва допустил ошибку при заходе на посадку. А380, самый большой пассажирский самолет в мире, сблизился с землей до высоты в 120 м при норме в 600 м. После этого лайнер стал набирать высоту, а затем зашел на второй круг - но пилотам не удалось посадить его и на этот раз. Самолет успешно приземлился на посадочной полосе R14 с третьей попытки, пишет NEWSru.

Aviation Herald утверждает, что факт инцидента подтвердили в Emirates. Там сослались на продолжающееся расследование в Эмиратах, объяснив этим отказ от предоставления более подробных данных по поводу ЧП. По данным издания, Администрация гражданских авиаперевозок ОАЭ (Civil Aviation Authority, GCAA), 19 сентября сочла инцидент серьезным.

Уточняется, что никто из находившихся на борту не пострадал.

Официальной информации от аэропорта Домодедово об инциденте не поступало. Aviation Herald отмечает, что «Росавиация» не прислала ответ на запрос издания.

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