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Российский оппозиционер считает Эстонию чрезвычайно смелым государством

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Rus.Postimees.ee
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Владимир Кара-Мурза. | ФОТО: JOSHUA ROBERTS/Reuters

Владимир Кара-Мурза - друг и сподвижник Бориса Немцова представил в Таллинне свой документальный фильм «Немцов».

В интервью корреспонденту газеты «Северное побережье» автор киноленты рассказал как о фиктивности расследования убийства Немцова в Москве, так и о покушениях на его собственную жизнь.

«В других государствах люди думают о том, как отправить человека на Марс или изобрести автомобиль, который может ездить без водителя, а мы думаем, что сделать, чтобы люди не сидели в тюрьме из-за своих политических взглядов, и чтобы выборы проходили честно. Повсюду это считается само собой разумеющимся, однако мы вынуждены за это бороться. Если мы видим происходящее в нашей стране и ничего не предпринимаем, то становимся соучастниками», - объяснил Кара-Мурза свою оппозиционную деятельность.

Когда же речь зашла о санкционных законах в США и Европе, Кара-Мурза высказал комплимент Эстонии: «Несмотря на все угрозы и давление, самой смелой страной Евросоюза оказалась бывшая республика Советского Союза, имеющая общую границу с Россией!»

Интервью целиком можно прочитать на сайте газеты здесь.

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