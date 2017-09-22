Российский оппозиционер считает Эстонию чрезвычайно смелым государством

В интервью корреспонденту газеты «Северное побережье» автор киноленты рассказал как о фиктивности расследования убийства Немцова в Москве, так и о покушениях на его собственную жизнь.

«В других государствах люди думают о том, как отправить человека на Марс или изобрести автомобиль, который может ездить без водителя, а мы думаем, что сделать, чтобы люди не сидели в тюрьме из-за своих политических взглядов, и чтобы выборы проходили честно. Повсюду это считается само собой разумеющимся, однако мы вынуждены за это бороться. Если мы видим происходящее в нашей стране и ничего не предпринимаем, то становимся соучастниками», - объяснил Кара-Мурза свою оппозиционную деятельность.

Когда же речь зашла о санкционных законах в США и Европе, Кара-Мурза высказал комплимент Эстонии: «Несмотря на все угрозы и давление, самой смелой страной Евросоюза оказалась бывшая республика Советского Союза, имеющая общую границу с Россией!»

Интервью целиком можно прочитать на сайте газеты здесь.