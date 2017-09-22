Осиновский инвестировал в Грузию свыше 60 миллионов евро

По словам члена правления Skinest Group Юлианы Полянской, следующим проектом группы станет строительство каскада ГЭС Лакхами мощностью 16 МВт.

«В стадии разработки находятся еще проекты ГЭС общей мощностью около 50 МВт», - сказала Полянская. Skinest оценивает инвестиции в развитие проектов возобновляемой энергетики в Грузии как собственный вклад в устойчивое развитие мира и решение климатических проблем. С точки зрения компании, инвестиции в секторе возобновляемой энергетики помогут уменьшить парниковый эффект и замедлить глобальное потепление.

По словам Полянской, компания также занимается существенными инвестициями в сектор недвижимости в Тбилиси. «К концу 2017 года на 331 га будет построено 18-ти луночное гольф-поле мирового класса, и затем осуществлено строительство зеленого жилого района с видом на Тбилиси, где будет более 1400 жилых помещений, школы, детские сады и спортивная инфраструктура. Гольф-поле такого уровня добавит Грузию на мировую карту гольфа и послужит базой для развития нового вида спорта в стране. Данный масштабный инфраструктурный проект всесторонне поддерживается и правительством Грузии, поскольку существенный долговременный положительный экономический эффект от такого проекта на экономику региона в целом, вполне очевиден - увеличение строительной активности, появление новых услуг, привлечение нового класса туристов», - сказала Полянская.

По ее словам, Skinest Group работает над проектами в сотрудничестве с различными партнерами. «Важным партнером в сфере недвижимости является команда Kaamos Group» - сказала Полянская.

Skinest – это концерн, материнской компанией которого является основанная в 2005 году Skinest Group. Предприятия концерна действуют в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, России, Польше, на Украине, в Хорватии и Грузии. Мажоритарный владелец концерна – предприниматель Олег Осиновский. Через различные дочерние предприятия концерн привлек около двух десятков инвесторов. Концерн, в том числе его связующие предприятия, дает работу более чем 900 сотрудникам.