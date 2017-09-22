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Фото: пьяная женщина спровоцировала аварию

Rus.Postimees.ee
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Под Вильянди у кругового перекрестка на Пярнуском шоссе в среду днем Seat, за рулем которого находилась пьяная женщина, врезался в фургон. Пострадал водитель фургона, пишет Sakala.

Авария произошла в 12.12 в волости Вильянди в деревне Пинска на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа. В результате ДТП пострадал находившийся за рулем фургона мужчина, медики доставили его для проверки состояния здоровья в больницу. Водитель фургона был трезв и имел водительские права.

В Seat во время ДТП находились три человека. Управлявшую автомобилем женщину также доставили в больницу для проверки состояния здоровья и дополнительного анализа крови. Как выяснилось, женщина не пострадала, степень ее опьянения установит экспертиза.

Для выяснения подробностей ДТП полиция начала производство.

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