Фото: пьяная женщина спровоцировала аварию

Авария произошла в 12.12 в волости Вильянди в деревне Пинска на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа. В результате ДТП пострадал находившийся за рулем фургона мужчина, медики доставили его для проверки состояния здоровья в больницу. Водитель фургона был трезв и имел водительские права.

В Seat во время ДТП находились три человека. Управлявшую автомобилем женщину также доставили в больницу для проверки состояния здоровья и дополнительного анализа крови. Как выяснилось, женщина не пострадала, степень ее опьянения установит экспертиза.

Для выяснения подробностей ДТП полиция начала производство.