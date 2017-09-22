В Кохтла-Ярве ищут «Папу года-2017»

Председатель социальной комиссии горсобрания Ирина Путконен сказала, что подавать заявки имеют право все жители Кохтла-Ярве, а также действующие на территории Эстонии организации и учреждения. Участвовать в конкурсе могут папы и дедушки, которые являются достойными жителями нашего города, вносят свой вклад в развитие горожан и активно участвуют в общественной жизни.

«Деятельность номинанта на почетное звание должна быть позитивной и выдающейся как для членов своей семьи, так и для города в целом, - подчеркивает она. - Кандидат должен быть активным и самостоятельно справляться с жизнью, а члены семьи должны быть примером для других жителей города. По условиям конкурса, кандидат должен быть зарегистрированным на территории города и реально проживать в Кохтла-Ярве. Каждый ходатайствующий выдвигает на конкурс одну кандидатуру, заполнив соответствующий бланк, образец которого имеется на городском сайте, также его можно получить в городской канцелярии (каб. 215)».

Победитель получит грамоту и именную подарочную карту. На прием, организованный по случаю награждения, будут приглашены все участники конкурса.

Конкурс на звание лучшего «Папы года» проводится в Кохтла-Ярве второй раз. Победителем в 2016 году стал Геннадий Лобосок, отец пятырых детей.

Ирина Путконен добавила, что организаторы рассчитывают на активность кохтлаярвесцев.

«Часто в ежедневной суете мы не замечаем той заботы и внимания, которыми нас окружают родители, считаем это нормой, рассуждает она. Но ведь наши близкие люди тоже ждут от нас поддержки, заботы, уважения и внимания. В преддверии Дня отцов есть прекрасная возможность оказать должное внимание заслугам своих пап, дедушек - для этого мы и придумали этот добрый конкурс».