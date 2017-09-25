Михаил Лотман: расистское молоко и политкорректность

Сначала я решил, что это глупая шутка. Что молоко – расистский напиток. Конечно, дел прежде всего в цвете. Но не только в этом. Пить молоко – позднее и не универсальное обыкновение.

Часть людей не переносит лактозу, они пить молоко не могут. Говорят, что среди чернокожих непереносимость лактозы распространена больше, потому этот напиток белых им не подходит. Не знаю – и, если честно, меня это особо не интересует, – правда ли это; меня интересует культурный феномен, своеобразная культурная паранойя.

Признаки расизма ищут – и находят – повсюду. Но, оказывается, всё еще интереснее. Не только сверхбдительные борцы с расизмом, но и сами расисты подняли молоко на щит. Кажется, тяга к молоку расистов вторична: сперва противники расизма решают, что молоко – расистский напиток, после чего это с радостью повторяют расисты: так и есть! С точки зрения семиотики культуры интересны обе позиции.

Арахнофобия, истинноверующие и стратегия Кремля

Во-первых, то, что я бы назвал переходящим референтом. При обычном семиозисе есть некий объект (неважно, физический или нет), с которым связывается некое понятие, которое, в свой черед, выражается в знаке. Скажем, слово «стол» выражает идею «стола» и означает любой стол. Стол как предмет мебели – заданное понятие и устойчивый референт в отношении вещи. Этим словом не обозначишь кошку, автомобиль, любовь и т.п. Переходящий референт – дело другое. Такие явления – обычные фобии. Скажем, арахнофобия – паническая боязь пауков, когда одна мысль о пауках может вызвать психосоматическую тревогу.

Арахнофобу поможет психолог, который рационально объяснит его страх. Если терапия успешна, пациенту дают посмотреть на паука, на следующих этапах он может прикоснуться к пауку и даже поместить его на себя. Всё, человек больше не боится пауков, лечение было успешным. Иногда такие истории кончаются хорошо, но, увы, не всегда. По прошествии времени у человека может возникнуть необъяснимый страх темноты или закрытых помещений.

Арахнофобия прошла, страх – нет. Страх ищет себе новую причину. Это и есть переходящий референт: не вещь требует обозначения, а знак ищет себе основу. Страх – не единственный механизм, создающий переходящие референты, точно так же ведут себя такие явления, как беспокойство, тревожность, ненависть. Особенно много таких явлений в сфере культуры и идеологии.

Американский самоучка и сообразительный моралист Эрик Хоффер описал явление, которое он назвал «истинной верой». Ее объект может измениться. Что не меняется, так это фанатизм «истинноверующего». Так, истинноверующий французский коммунист Роже Гароди в начале 1980-х поменял веру и стал тоже истинноверующим, если не фанатичным мусульманином. В таких случаях, считает Хоффер, не так важно, во что человек верит, важен сам фанатизм. Он ищет и находит объект поклонения, то есть переходящий референт, но в самом человеке внутреннего противоречия нет – при совершенно разных объектах веры параметры его мировоззрения остаются прежними.