Видео: авиакомпания оборудовала самолеты двухспальными кроватями

Новые сиденья, получившие название Qsuite, уже доступны на рейсах, которые выполняются в лондонский аэропорт Хитроу. В будущем услуга будет предоставляться на рейсах в Париж и Нью-Йорк, пишет Lenta.ru.

Кроме того, четыре средних сиденья в новом бизнес-классе могут трансформироваться в приватную зону, где семьи и друзья смогут в уединении пообедать или пообщаться.