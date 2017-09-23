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ФРГ и Франция готовят предложения по мандату миротворцев ООН в Донбассе

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Matt Cardy/PA Wire/PA Images

Представитель МИД ФРГ сообщил, что Берлин и Париж разрабатывают собственные предложения по мандату миротворцев на востоке Украины. США считают, что размещение миротворцев обеспечит проведение местных выборов в Донбассе.

Германия и Франция обсуждают собственные предложения по поводу мандата миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Андреас Пешке (Andreas Peschke) в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в субботу, 23 сентября.

"Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с  партнерами. Прежде всего, с нашими французскими партнерами, поскольку мы тесно сотрудничаем в "нормандском формате". Я думаю, что за этим последует обсуждение конечного варианта с украинскими партнерами и российской стороной", - сказал он.

Возможность компромисса

Пешке не уточнил, будут ли это совместные предложения Германии и Франции. "Я бы так четко не говорил, но у нас проходит диалог по этому вопросу. В конце концов, это должны быть совместные усилия", - отметил дипломат.

Андреас Пешке указал, что нужно внимательно изучить предложения России и Украины по размещению миротворцев в Донбассе, поскольку "такая миссия будет способствовать выполнению минских договоренностей, если удастся определить взаимно приемлемые параметры для сторон".

Германский дипломат не исключил, что уже в ближайшее время по мандату миротворческой миссии ООН в Донбассе может быть достигнут компромисс, пишет DW.com.

Условия для проведения местных выборов

Между тем спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что ввод миротворческих сил ООН в Донбасс позволит обеспечить условия для проведения местных выборов на территориях, ныне подконтрольных пророссийским сепаратистам.

"Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой - в нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного  мониторинга, организация местных выборов возможна", - сказал Волкер в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина".

Проведение выборов невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории, убежден американский дипломат. Кроме того, для проведения выборов  необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса: четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах, указал Волкер.

Спецпредставитель США по Украине также выразил мнение, что "это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование". Это должна быть серия  выборов, резюмировал Курт Волкер.

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