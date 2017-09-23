"Левадия" победила "Таммеку" и продолжает бороться за первое место в чемпионате

Голы в ворота тартусцев забили Римо Хунт, Марк Оливер Рооснупп и Никита Андреев, а в составе "Таммеки" в конце первого тайма отличился Сандер Каппер, пишет rus.err.ee.

После 30-го тура "Флора" лидировала в чемпионате с 76 очками, "Левадия" располагалась на втором месте (70 очков), а на третьей строчке оставался "Нымме Калью" (65 очков).