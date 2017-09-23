Tesla прекращает продажи одной из версий электрокара Model S

Отмечается, что о решении было объявлено еще в июле. Однако, когда именно прекратятся продажи, в компании тогда не уточняли, пишет Newsru.com.

Model S 75 - единственная версия Model S с задним приводом. После ее упразднения самой дешевой версией линейки станет полноприводный вариант Model S 75D.

Он стоит на 5 тыс. долларов дороже. Таким образом, покупка этого авто обойдется в 74,5 тыс. долларов (62 000 евро) при условии, что после отказа от Model S 75 Tesla не изменит цену.

Решение Tesla отказаться от Model S 75 связывают с выходом нового, самого бюджетного на сегодня автомобиля компании - электроседана Model 3. Его продажи начались в конце июля.

Средняя стоимость модификации составляет 57 тыс. долларов (47 000 евро). Предполагается, что автопроизводитель побоялся, что две модели будут конкурировать между собой.