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Детский заезд Тартуского веломарафона омрачился скандалом

Rus.Postimees.ee
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Медаль этого года (слева) и медаль прошлого года (справа). | ФОТО: Helena Alekand

Вчера в Тарту в парке Тяхтвере в 20-й раз прошел мини-марафон для детей. Однако после марафона детям раздали медали, на которых было написано 19-й Тартуский веломарафон.

Пресс-секретарь мероприятия Танель Рунги пояснил, что ошибка произошло при оформлении заказа медалей, сообщает Tartu Postimees.

«Детям не выдавали прошлогодние медали. Мы заказали новые медали, но допустили ошибку и поэтому на них написано 19-й Тартуский веломарафон», - отметил Рунги.

«Такие вещи иногда случаются. Когда медали уже были на месте, то было слишком поздно заказывать новые», - отметил он.

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