Детский заезд Тартуского веломарафона омрачился скандалом

Пресс-секретарь мероприятия Танель Рунги пояснил, что ошибка произошло при оформлении заказа медалей, сообщает Tartu Postimees.

«Детям не выдавали прошлогодние медали. Мы заказали новые медали, но допустили ошибку и поэтому на них написано 19-й Тартуский веломарафон», - отметил Рунги.

«Такие вещи иногда случаются. Когда медали уже были на месте, то было слишком поздно заказывать новые», - отметил он.