Детский заезд Тартуского веломарафона омрачился скандалом
24 сентября 2017 г., 12:46
Вчера в Тарту в парке Тяхтвере в 20-й раз прошел мини-марафон для детей. Однако после марафона детям раздали медали, на которых было написано 19-й Тартуский веломарафон.
Пресс-секретарь мероприятия Танель Рунги пояснил, что ошибка произошло при оформлении заказа медалей, сообщает Tartu Postimees.
«Детям не выдавали прошлогодние медали. Мы заказали новые медали, но допустили ошибку и поэтому на них написано 19-й Тартуский веломарафон», - отметил Рунги.
«Такие вещи иногда случаются. Когда медали уже были на месте, то было слишком поздно заказывать новые», - отметил он.