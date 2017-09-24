Веселый поэтический фестиваль в Тарту

8-10 сентября в Тарту при поддержке города Тарту и отдела культуры Тартуской городской управы состоялся Первый Тартуский международный поэтический фестиваль имени В.А. Жуковского. О фестивале рассказывает его руководитель Людмила Казарян.
Нас поддержали частные лица, тартуские поэты. Тартуская городская библиотека им. Оскара Лутса, филологи Тартуского университета, Эстонский национальный музей, книжный магазин «Крипта» безвозмездно предоставили участникам фестиваля площадки (залы и аудитории). Можно сказать, что фестивалю помогал весь город: поэтическое и академическое сообщества, сотрудники музея и библиотеки, Аннелиннаская гимназия. Тарту доказал, что не зря носит звание литературного города.
Если меня спросят, каким было лицо нашего фестиваля – то я отвечу: это лицо было веселым, радостным, доброжелательным.
День первый
Программа была невероятно познавательной – и для взрослых, и для школьников. Прозаик из Санкт-Петербурга Лев Усыскин провел в Аннелиннаской гимназии урок химии по мотивам своего романа «Необычайные похождения с белым котом». Тата Гутмахер из Берлина в своей творческой мастерской «Полторы таксы» учила школьников, как написать рассказ о домашнем любимце – и в конце урока получила целую пачку готовых мини-историй. Старшеклассники стали зрителями и слушателями программы «Они ушли. Они остались», посвященной рано умершим поэтам – нашим современникам (ведущие – поэт и литературтрегер Борис Кутенков и поэт и критик Людмила Вязмитинова).
Король поэтов Дмитрий Воденников, получивший этот титул в 2007 году, не смог приехать в Тарту, но участники фестиваля и зрители смогли пообщаться с ним по скайпу, задать вопросы и получить замечательные ответы. Мменя впечатлил мистический трепет поэта перед графоманом – Дмитрий Воденников определил его как истинного носителя духа поэзии, лишенного возможности адекватно воплотить свои озарения. Вечеру, посвященному творчеству Воденникова, предшествовали дуэты «поэт+переводчик»: Игорь Котюх и Юкка Маллинен, Лехте Хайнсалу и Марина Горунович, в исполнении актрисы театра «Ванемуйне» Мерле Яэгер (она же Merca) прозвучали переводы Эды Ахи из Дмитрия Воденникова, были продемонстрированы также редкие архивные записи выступления поэта в 1996 году.
День второй
Профессор Тартуского университета Любовь Николаевна Киселева провела экскурсию по местам, которые связаны в Дерпте с именем В.А. Жуковского. Лектор Тартуского университета Татьяна Степанищева с лекцией о Жуковском была тепло принята участниками фестиваля. Она показала, как биография поэта трансформировалась в его балладах – в том числе переводных (переводчик поэзии как соперник автора). Поэт и доцент РГГУ Евгения Вежлян (Воробьёва) посвятила свою не столько лекцию, сколько интерактивный перформанс проблемам существования современного автора в мире, в котором поэтических сообществ множество, причем каждое напоминает сообщество эзотерическое, закрытое – а признание не равно популярности.
Состоялась презентация видеопоэзии (видеоклипов на стихи, трейлера книги) московского поэта Михаила Квадратова. Поэт и сам впервые увидел свои работы на большом экране, восхитился качеством воспроизведения. Спасибо техникам Эстонского национального музея. Там же, в кинозале музея, прошли презентации «Месяцеслова» Людмилы Вязмитиновой и книги Евгения Мякишева «Огненный фак: Black Jack». Продолжались (как и в течение всех трех дней фестиваля) авторские чтения поэтов-участников.
На вечере таллиннского прозаика, лауреата многих литературных премий Андрея Иванова выяснилось, что его книги читали и наши гости из России. Иванов прочел отрывки из романа «Аргонавт» и повести «Копенгага», рассказал о том, что его новый роман «Батискаф» является приквелом к «Путешествию Ханумана на Лолланд» и «Исповеди лунатика».
На вечерах под грифом «Поэт и переводчик» звучали дуэты: Татьяна Сигалова (поэт) и Катрин Вяли (переводчик). Иногда текст оригинала за автора (а в случае Эды Ахи – и за переводчика) читал кто-то другой. В паре Пяйви Ненонен и Анны Банщиковой стихи Пяйви по-фински прочел Юкка Маллинен, оригиналы текстов П.И. Филимонова из совместной с Катрин Вяли книги «Целлюлоза» прочла я. Катрин Вяли читала тексты Марие Ундер, а Марина Тервонен – свои переводы. Важным для нас было звучание поэзии на двух одинаково прекрасных языках.
Наши участники - самоотверженные люди
Борис Кутенков самоотверженно отказался после программы, посвященной рано ушедшим авторам, читать свои стихи – и во время чтений в Эстонском национальном музее читал также не только свои тексты, но и стихи Андрея Цуканова, который не смог приехать из-за болезни.
Не устану повторять, что приезд писателей в Тарту, выступление перед школьниками и жителями города – это бесценный вклад в развитие русского языка в Эстонии и культурных связей между нашей страной и другими странами.
В фестивале участвовали гости из Латвии (Сергей Пичугин, Ирина Зиновчик), из Германии (Тата Гутмахер), из Израиля (Ася Аксенова), из Финляндии (Юкка Маллинен), из Дании (Нина Гейдэ), приехавший из Москвы Санджар Янышев представлял и родной Узбекистан. И, разумеется, больше всего интересных авторов, пишущих на русском языке, приехало из России. Назову замечательных поэтов из Петербурга Нину Савушкину, Анну Банщикову, Марину Гусеву, Севу Гуревича (записи их чтений на фестивале доступны на YouTube). Участникам и слушателям запомнятся и наши гости из Москвы Наталия Елизарова, Оксана Васякина, Мария Попова, Владимир Губайловский, участница из Калининграда Елена Георгиевская. Со стороны хозяев – русскоязычных авторов из Эстонии – выступали такие авторы, как лауреат премии КулКа Надежда Катаева-Валк, Елена Сабинина (организатор фестиваля «Нарвский причал»), тартуские поэтессы Вера Казак и Марина Горунович, таллиннские авторы Марина Викторова, Елена Ларина, Алиса Рекунова, Денис Поляков, Дмитрий Волков, Вера Парамонова (Калласте), организатор фестиваля Hullunud Tartu Ян Малин. Елена Сабинина (профессиональный музыкант) и Татьяна Сигалова (Doxie) свои произведения и переводы не просто читали, а пели.
Программа фестиваля была напряженной – но это был радостный труд.