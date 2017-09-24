Веселый поэтический фестиваль в Тарту

Нас поддержали частные лица, тартуские поэты. Тартуская городская библиотека им. Оскара Лутса, филологи Тартуского университета, Эстонский национальный музей, книжный магазин «Крипта» безвозмездно предоставили участникам фестиваля площадки (залы и аудитории). Можно сказать, что фестивалю помогал весь город: поэтическое и академическое сообщества, сотрудники музея и библиотеки, Аннелиннаская гимназия. Тарту доказал, что не зря носит звание литературного города.

Если меня спросят, каким было лицо нашего фестиваля – то я отвечу: это лицо было веселым, радостным, доброжелательным.

День первый

Программа была невероятно познавательной – и для взрослых, и для школьников. Прозаик из Санкт-Петербурга Лев Усыскин провел в Аннелиннаской гимназии урок химии по мотивам своего романа «Необычайные похождения с белым котом». Тата Гутмахер из Берлина в своей творческой мастерской «Полторы таксы» учила школьников, как написать рассказ о домашнем любимце – и в конце урока получила целую пачку готовых мини-историй. Старшеклассники стали зрителями и слушателями программы «Они ушли. Они остались», посвященной рано умершим поэтам – нашим современникам (ведущие – поэт и литературтрегер Борис Кутенков и поэт и критик Людмила Вязмитинова).

Король поэтов Дмитрий Воденников, получивший этот титул в 2007 году, не смог приехать в Тарту, но участники фестиваля и зрители смогли пообщаться с ним по скайпу, задать вопросы и получить замечательные ответы. Мменя впечатлил мистический трепет поэта перед графоманом – Дмитрий Воденников определил его как истинного носителя духа поэзии, лишенного возможности адекватно воплотить свои озарения. Вечеру, посвященному творчеству Воденникова, предшествовали дуэты «поэт+переводчик»: Игорь Котюх и Юкка Маллинен, Лехте Хайнсалу и Марина Горунович, в исполнении актрисы театра «Ванемуйне» Мерле Яэгер (она же Merca) прозвучали переводы Эды Ахи из Дмитрия Воденникова, были продемонстрированы также редкие архивные записи выступления поэта в 1996 году.

День второй

Профессор Тартуского университета Любовь Николаевна Киселева провела экскурсию по местам, которые связаны в Дерпте с именем В.А. Жуковского. Лектор Тартуского университета Татьяна Степанищева с лекцией о Жуковском была тепло принята участниками фестиваля. Она показала, как биография поэта трансформировалась в его балладах – в том числе переводных (переводчик поэзии как соперник автора). Поэт и доцент РГГУ Евгения Вежлян (Воробьёва) посвятила свою не столько лекцию, сколько интерактивный перформанс проблемам существования современного автора в мире, в котором поэтических сообществ множество, причем каждое напоминает сообщество эзотерическое, закрытое – а признание не равно популярности.

Состоялась презентация видеопоэзии (видеоклипов на стихи, трейлера книги) московского поэта Михаила Квадратова. Поэт и сам впервые увидел свои работы на большом экране, восхитился качеством воспроизведения. Спасибо техникам Эстонского национального музея. Там же, в кинозале музея, прошли презентации «Месяцеслова» Людмилы Вязмитиновой и книги Евгения Мякишева «Огненный фак: Black Jack». Продолжались (как и в течение всех трех дней фестиваля) авторские чтения поэтов-участников.