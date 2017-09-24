Жительница дома на улице Ластекоду: наркоманы каждый день шатаются по нашим дворам (видео)

«Живу в соседнем доме с MTÜ Convictus и ежедневно вижу очень много наркоманов в наркотическом опьянении, которые шатаются по дворам расположенных рядом домов и бродят по улицам. 90 процентов из них с рюкзаками и одетые в спортивные костюмы мужчины, которые на самом деле простые воры и для получение очередной дозы обворовывают нас — законопослушных горожан», - жалуется женщина.

Жительница Таллинна рассказала об инциденте, который произошел весной, когда наркоман заблокировал проход к двери подъезда и она не могла с маленьким ребенком попасть домой. «На улице уже было темно. Наркоман был в сильном опьянении — орал и размахивал руками прямо перед моим подъездом», - рассказывает женщина. Чтобы безопасно попасть домой, на место пришлось вызвать полицию, которую они вынуждены были долго ждать. «На улице шел мокрый снег и было очень холодно. Ждала прибытия полиции вместе со своим ребенком, который учится в начальной школе», - описывает инцидент жительница дома на улице Ластекоду.

Она говорит, что понимает цель работы пункта по обмену шприцев и поддерживает их деятельность, но считает, что месторасположение для пункта следует выбирать тщательнее и он не должен находится в жилом доме или возле жилых домов. Такого мнения придерживаются и другие жители домов на улице Ластекоду, которые обеспокоены большим количеством наркоманов в их месте проживания и надеются на урегулирование этого вопроса на государственном уровне.

В редакцию Postimees передали и видео пятничного происшествия. На записи видны два наркомана: одним занимаются медики, а второй прячется за машиной. Прибытия полиции автор видео не заметил.