Государство хотело бы обеспечить всех бесплатной медицинской помощью

«В нашей системе медицинского страхования имеются существенные недостатки», - признал министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (СДПЭ). А именно, у 90 000 человек вообще нет медицинской страховки, и есть примерно столько же тех, у кого страховка действует более одного, но менее 12 месяцев подряд.

«Какое-то количество из них имеют случайные работы, но есть и те, кто попадает в жернова систему при смене рабочего места», - сказал министр.

Недавно, например, в правительстве говорили о моряках, которые девять месяцев находятся в море. На это время они обеспечены страховкой, но во время трехмесячного отпуска в Эстонии, ее у них нет: «Для получения медицинской страховки они идут в Кассу страхования от безработицы, им составляют план поиска работы, но реально они работу и не ищут», - объяснил Осиновский.

Медицинской страховки нет и у многих творческих людей: «Когда два года назад я стал министром, то мы пытались решить вопрос с людьми творческих профессий». Решение нашли, но при уже и без того сложной системе, она усложнилась еще больше.

«В реальной жизни для решения проблемы у нас уже возникло 50 различных оснований для получения страховки, около 20 из которых таковы, что в целевой группе меньше ста человек», - объяснил Осиновский, почему министерство посчитало разумным, вместо создания еще одного исключения для небольшой группы людей, подумать об изменении всей системы.

«Если посмотреть на тенденции, работ будущего, при которых трудовое право становится все более гибким, количество людей, оказавшихся в жерновах системы, будет только увеличиваться», - считает министр здравоохранения и труда.

Соответствующий анализ Министерства социальных дел будет готов к весне будущего года и после этого он будет представлен правительству вместе с пояснениями, что вообще принесет раздача медицинских страховок как здравоохранению, так и государственному бюджету.

Беспокойство вызывают зарплаты в конвертах

«Самый большой аргумент против известен всем и прост: хватит ли на это поступлений от налогов. Это причина, почему Министерство финансов упрямится против этого (изменения – ред.)», - сказал Осиновский. Он добавил, что речь идет о серьезном аргументе, к которому нельзя относиться легкомысленно.

По словам Осиновского, из всех социальных благ людей, медицинская страховка является самым важным: «Если (в случае зарплат в конвертах – ред.) говорится, что люди потом будут получать меньшую пенсию, или родительскую зарплату, то о страховке никто не думает»,- убежден Осиновский.

Однако если при выдаче медицинской страховки всем государство начнет получить меньше поступлений от социального налога, то этого, по заверениям министра, государство не сможет себе позволить, поскольку финансирование здравоохранения связано с социальным налогом.

«Факт, что с того времени, как Эйки Нестор (министр социальных дел в 1999-2002 годах – ред.) запустил эту систему, эффективность сбора налогов значительно улучшилась. Это говорит как работоспособности Налогового департамента, так и об изменении отношения в обществе», - сказал Осиновский.