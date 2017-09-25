Государство хотело бы обеспечить всех бесплатной медицинской помощью

В Эстонии есть почти 90 000 человек, которые попадают к врачу лишь тогда, когда у них есть деньги на лечение, или, говоря прямо, если «на горизонте замаячили белые тапочки». Сейчас Министерство социальных дел думает, не дешевле ли государству обеспечить медицинской страховкой абсолютно всех своих жителей.
«В нашей системе медицинского страхования имеются существенные недостатки», - признал министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (СДПЭ). А именно, у 90 000 человек вообще нет медицинской страховки, и есть примерно столько же тех, у кого страховка действует более одного, но менее 12 месяцев подряд.
«Какое-то количество из них имеют случайные работы, но есть и те, кто попадает в жернова систему при смене рабочего места», - сказал министр.
Недавно, например, в правительстве говорили о моряках, которые девять месяцев находятся в море. На это время они обеспечены страховкой, но во время трехмесячного отпуска в Эстонии, ее у них нет: «Для получения медицинской страховки они идут в Кассу страхования от безработицы, им составляют план поиска работы, но реально они работу и не ищут», - объяснил Осиновский.
Медицинской страховки нет и у многих творческих людей: «Когда два года назад я стал министром, то мы пытались решить вопрос с людьми творческих профессий». Решение нашли, но при уже и без того сложной системе, она усложнилась еще больше.
«В реальной жизни для решения проблемы у нас уже возникло 50 различных оснований для получения страховки, около 20 из которых таковы, что в целевой группе меньше ста человек», - объяснил Осиновский, почему министерство посчитало разумным, вместо создания еще одного исключения для небольшой группы людей, подумать об изменении всей системы.
«Если посмотреть на тенденции, работ будущего, при которых трудовое право становится все более гибким, количество людей, оказавшихся в жерновах системы, будет только увеличиваться», - считает министр здравоохранения и труда.
Соответствующий анализ Министерства социальных дел будет готов к весне будущего года и после этого он будет представлен правительству вместе с пояснениями, что вообще принесет раздача медицинских страховок как здравоохранению, так и государственному бюджету.
Беспокойство вызывают зарплаты в конвертах
«Самый большой аргумент против известен всем и прост: хватит ли на это поступлений от налогов. Это причина, почему Министерство финансов упрямится против этого (изменения – ред.)», - сказал Осиновский. Он добавил, что речь идет о серьезном аргументе, к которому нельзя относиться легкомысленно.
По словам Осиновского, из всех социальных благ людей, медицинская страховка является самым важным: «Если (в случае зарплат в конвертах – ред.) говорится, что люди потом будут получать меньшую пенсию, или родительскую зарплату, то о страховке никто не думает»,- убежден Осиновский.
Однако если при выдаче медицинской страховки всем государство начнет получить меньше поступлений от социального налога, то этого, по заверениям министра, государство не сможет себе позволить, поскольку финансирование здравоохранения связано с социальным налогом.
«Факт, что с того времени, как Эйки Нестор (министр социальных дел в 1999-2002 годах – ред.) запустил эту систему, эффективность сбора налогов значительно улучшилась. Это говорит как работоспособности Налогового департамента, так и об изменении отношения в обществе», - сказал Осиновский.
По словам министра, связанные с этим возможным изменением доходы и расходы нужно тщательно подсчитать: «С одной стороны это дополнительные расходы, но если мы сможем держать этих людей (не имеющих страховки – ред.) под постоянным медицинских контролем, мы сможем сэкономить на этом миллионы евро, которые государство вынуждено тратить на неотложную помощь». Он добавил, что если человек нуждается в неотложной помощи, то связанные с этим расходы очень велики, поскольку помощь получена не вовремя, а результат лечения из-за этого не будет хорошим. «С точки зрения системы здравоохранения наличие непрерывной медицинской страховки крайне важно, чтобы лечение было последовательным», - отметил Осиновский.
До сих пор говорили о том, что у незастрахованных людей должна быть возможность попасть на разговор к семейному врачу бесплатно: «Но тут возник вопрос, а что мы будет делать, если человеку нужна помощь врача-специалиста?»
Неторопливое решение
Поскольку анализ только составляется, министр не захотел говорить детально о возможном изменении финансирования здравоохранения. Он заверил, что Больничная касса так и останется общественно-правовой системой.
«За работающих людей так и будут платить социальный налог, но есть вопрос: как компенсировать расходы Больничной кассы за тех, у кого сейчас страховки нет», - сказал Осиновский. Он добавил, что самым разумным решением явно будет выделение средств из государственного бюджета: «Какой-то блоковой суммой или за конкретную услугу, как сейчас платится за неотложную помощь людям без страховки – все это технический вопрос».
По словам Осиновского, нынешнюю систему медицинского страхования нельзя изменять сходу: «Это не та тема, с которой я завтра пойду в правительство, но неторопливое решение и принципиальное изменение». Конечно, этим будет заниматься не нынешнее правительство. Это будет задачей для последователей.
«Но это – дискуссия, которую не вели в обществе, хотя говорилось о том, что одна или другая группа осталась без медицинской страховки», - добавил он.
По словам бывшего министра социальных дел, также социал-демократа Эйки Нестора, у львиной доли жителей Эстонии страховка есть, поскольку часть социального налога за них платит работодатель, они платят ее сами, будучи частными предпринимателями, они застрахованы по закону (дети, пенсионеры), социальный налог за них платит государство. Но, несмотря на это, часть людей все же не имеют страховки.
«Прежде всего, речь идет о человеческой проблеме: человеку нужен врач, но у него не обязательно могут быть на это деньги, поэтому он остается без помощи», - сказал Нестор. Он добавил, что в то же время есть вопрос и в экономике здравоохранения. «Чаще всего, не имеющие страховки люди попадают к врачу только тогда, когда проблема становится нестерпимой», - объяснил он. А если бы лечение было получено раньше, он оказалось бы своевременным, гуманным и более дешевым.
«Плюс давка в ЕМО за неотложной помощью, где мы не делаем разницы, есть у человека страховка, или нет. В случае каждого конкретного обращения, не всегда можно сразу понять, идет речь о неотложной или обычной надобности», - продолжил Нестор. Так, по его словам, возникла ситуация, когда имеющий страховку пациент идет к семейному врачу с той же проблемой, с которой незастрахованный обращается в ЕМО, правда, последний обходится государству значительно дороже.
Бывший руководитель Налогового департамента Марек Хельм сказал, что не в курсе планов министра социальных дел: «Но могу сказать, что за улучшением поступлений налогов, прежде всего, стоит увеличение морали налогоплательщика и понимание людей, что налоги нужны для общественных услуг, в том числе, для обеспечения медицинской страховки».
Он добавил, что хорошая работа его бывших коллег в последние годы помогла поднять налоговую мораль, а работники Налогово-таможенного департаментам смогли сохранить крепкое доверие в глазах налогоплательщиков.
КОММЕНТАРИЙ
Катрин Романенков, руководитель отдела здравоохранения и связей с общественностью Больничной кассы
Совет Больничной кассы не обсуждал вопрос расширения медицинской страховки.
Солидарная система медицинского страхования – это сила Эстонии, поскольку это поддерживает благосостояние членов общества в целом: доступность врачебной помощи для человека не зависит от его возраста, рисков для здоровья или дохода. Всем равно обеспечено получение необходимой помощи. Поэтому весьма важно, чтобы как можно большее количество людей имели страховку. А, с другой стороны, принципы медицинской страховки и основания для ее получения обеспечивают то, что у системы есть возможность выжить, в том числе, оценить необходимость получения услуги, спланировать доходы и объемы услуг.
Сейчас есть разные виды медицинской страховки, а оснований для ее получения достаточно много, и есть смысл подумать, сможем ли мы в будущем еще больше упростить процедуру получения страховки. Важно обеспечить страховой бюджет в том объеме, который позволит предоставить людям качественную медицинскую помощь, исходя из их потребностей, а также равный доступ к медицинским услугам, и чтобы это качество и доступ были солидарно обеспечены всем, в том числе, безработным, пенсионерам, учащимся, беременным и так далее.
Мы поддерживаем любой анализ и дискуссию о расширении медицинского страхования. Тут, безусловно, важно говорить и о доходной базе медицинской страховки, учитывая, что страхование всего населения, принесет Больничной кассе почти 78 000 потенциальных застрахованных.
Принципы действующей страховки
- Сейчас в бюджет Больничной кассы поступает 13 процентов с брутто-зарплаты каждого работающего человека и выплачивает это работодатель.
- С собранной суммы оплачивают лечение и тех, кто сам за страховку не платит. Это, например, дети, пенсионеры, беременные, родители, растящие дома маленьких детей и безработные.
- На медицинскую страховку имеют право все постоянные жители Эстонии, если за них выплачивается социальный налог. Кроме того, государство обеспечивает страховкой детей до 19 лет, школьников и учащихся, солдат-срочников, беременных, безработных, находящихся в декрете, супругам, находящимся на иждивении, пенсионерам, тем, кто ухаживает за инвалидом и заключившим добровольный договор с Больничной кассой.
- По состоянию на конец 2016 года в Эстонии было 1 237 777 застрахованных (численность населения 1 января составляла 1 315 635 человек).