Прийт Пуллеритс: ты нацист или расист, без вариантов!

Вы уже нашли и разоблачили своего нациста и расиста? Нет? Вы же не хотите сказать, что даже не слышали о кампании охоты на нацистов и расистов – модную игру в ценности, распространившуюся в последнее время в Европе?

Если вы и правда ничего не слышали, позвольте ознакомить вас с правилами. Они по правде очень просты: если ощущается и кажется – да-да, этого достаточно, – что где-то кого-то, пусть даже на косвенных или сомнительных основаниях, можно заклеймить нацистом или расистом, срочно лепите ему ярлык! И вам засчитают балл. Как говорится: зачет!

Это была теория. Теперь пойдет практика.

На позапрошлых выходных один рыжий эстонский бегун не пожелал на вручении наград пожать руку победителю. Почему – в это большинство углубляться не захотело. Причина, как я выяснил позднее, в переменчивом характере спортсмена и в его неумении проигрывать. Другими словами: обстоятельства темны и сложны. Однако у многих из тех, кто не захотел их изучить, было простое объяснение. Они увидели, что победитель – чернокожий африканец, а не пожелавший ручкаться проигравший – белый эстонец, и быстренько заключили: это расизм!

Две недели назад случилась драка болельщиков двух таллиннских футбольных команд. Докопаться до причин непросто. Причин может быть несколько, начиная с взаимного обмена оскорблениями и заканчивая принципиальным противостоянием эстонцев и русских. Разобраться тут сложно, одни говорят одно, другие другое. Однако же видный представитель одной из сторон все-таки сказал, что агрессивное поведение другой стороны можно толковать... как расизм.

Когда другие так быстро и легко получали баллы, я не мог оставаться в стороне. И вот в конце прошлой недели я тоже получил свой балл. И в газетах, и по телевизору рассказали о том, как организаторы тартуских осенних студенческих дней заставили молодежь чистить Ратушную площадь зубными щетками. Я сразу вспомнил, как точно так же, на корточках и зубными щетками, австрийские евреи должны были по приказу нацистов чистить улицы Вены. Если что-то подобное, столь же унизительное повторять сегодня, разве такой акт не ощущается и не кажется вам просто нацистским?

Думаете, я перегибаю? Вряд ли. Помнится, совсем недавно, каких-то два года назад какие-то люди организовали в Эстонии шествие с факелами – и факелоносцев немедленно обвинили в том, что такие процессии напоминают времена Гитлера. Разве чистка зубными щетками улиц – менее нацистская забава (не говоря о том, что она кажется еще и антисемитской)?

Как видите, налепляя на окружающих ярлыки, которые кое-кто рассматривает со всей серьезностью, можно дойти до абсурда – если вовремя не остановиться. Остановиться помогла бы и журналистика – вместо того, чтобы давать лепящим ярлыки трибуну, – а также законы, если бы они снимали стружку с каждого, кто лепит ярлыки без оснований и доказательств.

Перевод с эстонского.