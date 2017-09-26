Чистка стен Таллиннского горхолла идет полным ходом: на месте свежих граффити воскресает мазня прошлых лет

Чистка стен Таллиннского горхолла идет полным ходом: на месте свежих граффити воскресает мазня прошлых лет3
26 сентября 2017 г., 14:53
Сегодня, 26 сентября, в Таллинне продолжилась чистка стен Горхолла от свежих граффити. На их месте уже стали проявляться не самые удачные рисунки прошлых лет, пишет Tallinn City.
Напомним, что в сентябре с подачи члена Рийгикогу Мярта Сультса на стенах Горхолла появились огромные граффити. Это неприемлемо по отношению к архитектурному памятнику, посчитали в Департаменте культурных ценностей и потребовали немедленно смыть роспись.
«Мы, конечно, смоем наши граффити, но, к сожалению, не сможем восстановить те разнообразные изображения половых органов, которыми были испещрены стены Горхолла до этого», - иронизировал Мярт Сультс, когда узнал о предписании Департамента культурных ценностей.