Чистка стен Таллиннского горхолла идет полным ходом: на месте свежих граффити воскресает мазня прошлых лет

Напомним, что в сентябре с подачи члена Рийгикогу Мярта Сультса на стенах Горхолла появились огромные граффити. Это неприемлемо по отношению к архитектурному памятнику, посчитали в Департаменте культурных ценностей и потребовали немедленно смыть роспись.

«Мы, конечно, смоем наши граффити, но, к сожалению, не сможем восстановить те разнообразные изображения половых органов, которыми были испещрены стены Горхолла до этого», - иронизировал Мярт Сультс, когда узнал о предписании Департамента культурных ценностей.