Эстонцы не могут получить визу. Настроение России изменилось?

Под ударом оказались культурные группы, государственные и местные чиновники, школы, общества и объединения, пишет газета Lõuna Leht. Дополнительные требования пока не касались тех, кто просит визу для посещения могил родственников.

Дополнительные требования были наложены и задним числом на уже находящиеся в производстве ходатайства о визе, и их применяют, несмотря на то обстоятельство, что перечень приглашений, являющихся основанием для ходатайствования о визе, заверен Министерством иностранных дел России, и проверен многими другими российскими органами. Нахождение в заверенном списке не гарантирует получения визы.

Более подробно о проблеме получения виз можно прочесть на эстонском языке в газете Lõuna Leht.