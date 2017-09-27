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Эстонцы не могут получить визу. Настроение России изменилось?

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Rus.Postimees.ee
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Представительство России в Эстонии. | ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

В течение последних трех недель у чиновников российского Консульского отдела в Тарту настолько изменилось настроение, что многие ходатайства о получении целевых виз были возвращены с требованием представить дополнительные документы.

Под ударом оказались культурные группы, государственные и местные чиновники, школы, общества и объединения, пишет газета Lõuna Leht. Дополнительные требования пока не касались тех, кто просит визу для посещения могил родственников.

Дополнительные требования были наложены и задним числом на уже находящиеся в производстве ходатайства о визе, и их применяют, несмотря на то обстоятельство, что перечень приглашений, являющихся основанием для ходатайствования о визе, заверен Министерством иностранных дел России, и проверен многими другими российскими органами. Нахождение в заверенном списке не гарантирует получения визы.

Более подробно о проблеме получения виз можно прочесть на эстонском языке в газете Lõuna Leht.

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