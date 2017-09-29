И смех и грех: невеста престарелого любителя выпить за рулем выпала из машины

Как сообщила изданию Virumaa Teataja пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде, ДТП произошло в результате вспыхнувшей между сожителями ссоры. Женщина не только не была пристегнута ремнем безопасности, но и сидела в машине с открытой дверью.

У 76-летнего водителя было установлено легкое алкогольное опьянение, нахождение за рулем в таком состоянии квалифицируется как проступок.

Ведущий следователь Раквереского полицейского участка Кей Паю напоминает всем, что необходимо не допустить пьяного водителя за руль. «Опьянение существенно снижает концентрацию и скорость реакции, вчерашний несчастный случай произошел в самом начале поездки», - подчеркнул он.

В этом году пьяные водители спровоцировали в Вирумаа 17 ДТП, в которых пострадали 15 и погибли четыре человека.