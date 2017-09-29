И смех и грех: невеста престарелого любителя выпить за рулем выпала из машины

В четверг около 19.40 в волости Сымеру в деревне Муру у хутора Кальола на грунтовой дороге произошло ДТП: 76-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, так резко тронулся с места на своем Mercedes Benz, что из машины выпала сидевшая рядом с ним 53-летняя спутница. Пассажирку доставили в Ракверескую больницу, откуда ее после оказания первой помощи отпустили домой.
Как сообщила изданию Virumaa Teataja пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде, ДТП произошло в результате вспыхнувшей между сожителями ссоры. Женщина не только не была пристегнута ремнем безопасности, но и сидела в машине с открытой дверью.
У 76-летнего водителя было установлено легкое алкогольное опьянение, нахождение за рулем в таком состоянии квалифицируется как проступок.
Ведущий следователь Раквереского полицейского участка Кей Паю напоминает всем, что необходимо не допустить пьяного водителя за руль. «Опьянение существенно снижает концентрацию и скорость реакции, вчерашний несчастный случай произошел в самом начале поездки», - подчеркнул он.
В этом году пьяные водители спровоцировали в Вирумаа 17 ДТП, в которых пострадали 15 и погибли четыре человека.