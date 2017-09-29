Галерея: в Эстонии почти за 1000 евро продан первый iPhone 8 Pluss

На первой официальной презентации iPhone 8 в Эстонии в магазине iDeal певица и композитор Кадри Вооранд распаковала коробку с самой дорогой моделью iPhone. После презентации и знакомства с новым iPhone 8, все желающие могли рассмотреть поближе новую модель смартфона от Apple. Также был продан первый в Эстонии iPhone 8 Pluss черного цвета.

iPhone 8 в Эстонии обойдется гораздо дороже, чем, например, в США. Если в Америке цены на модели 8 и 8 Pluss начинаются от 699 и 799 долларов, в Эстонии самый дешевый iPhone 8 на 64 ГБ в магазине iDeal стоит 829 евро. IPhone 8 Pluss стоит в Эстонии от 939 евро и на 256 ГБ стоит уже 1109 евро.