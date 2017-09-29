Президент Керсти Кальюлайд произнесла речь перед европейской элитой: о чем она говорила?

«В каком-то смысле бумажное делопроизводство похоже на фоссильное топливо: оно сформировалось за много поколений людей и законодателей и стало со временем сложнее, поскольку с ростом бюрократии в нее вплетается все больше политических компромиссов», - сказала Кальюлайд, выступая на открытии саммита ЕС в пятницу.

По словам президента, связанные со стратегией единого дигитального рынка ЕС инициативы могли бы помочь всему ЕС развиваться в направлении трансграничных дигитальных услуг, основанных, например, на принципе единоразового запроса данных и принципе дигитального обслуживания по умолчанию. «Мы должны прилагать усилия, чтобы достичь окончательного соглашения по всем этим предложениям к 2018 году», - сказала Кальюлайд.

По словам президента, люди должны доверять дигитальной среде, поэтому гарантия неприкосновенности частной жизни и обеспечение кибербезопасности были условием для создания дигитального общества в Эстонии.

«В действительности внушительная часть появившихся благодаря технологическому развитию рабочих мест по своей сути охватывают удивительно широкий круг людей в плане профессиональных навыков или образования. Их можно даже назвать эгалитарными возможностями. Это, например, ютуберы или люди, которые продают в интернете свое рукоделие или посредством Airbnb сдают в аренду свою недвижимость», - сказала она.

Кальюлайд добавила, что граждане ЕС предлагают свои услуги и продают товары по всему миру, проживая в одной определенной стране или путешествуя по миру, и поэтому следует срочно найти варианты для включения их в государственную систему социального обеспечения.

Лидеры стран ЕС в пятницу участвуют в Цифровом саммите в Таллинне, который посвящен повышению конкурентоспособности Европы и ее привлекательности в условиях быстро развивающихся технологий и дигитальных возможностей.