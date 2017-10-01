Гибель десантника из-за нераскрывшегося парашюта попала на видео

Региональное издание "Номер один" сообщает, что у десантника основной парашют раскрывался с задержкой, и он дернул кольцо запасного. Тот раскрылся быстро, и в итоге оба купола запутались, пишет Newsru.

В сообщении военных уточняется, что ЧП произошло 29 сентября.

"Для установления всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия воинской части совместно со следственными органами", - сообщили в пресс-службе ВВО.

"Номер один" сообщает, что погибший - родом из Еравнинского района, служил по контракту в 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде в Сосновом бору. Это был его второй контракт. 28 сентября он отпраздновал свой 26-й день рождения.