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Гибель десантника из-за нераскрывшегося парашюта попала на видео

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Rus.Postimees.ee
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Десантник. Фото иллюстративное | ФОТО: Järva Teataja (Kuido Saarpuu)

Военнослужащий ВДВ погиб во время прыжка с парашютом в Бурятии, сообщили в воскресенье РИА "Новости" в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Десантирование снимали на видео, оператор запечатлел и смертельный инцидент.

Региональное издание "Номер один" сообщает, что у десантника основной парашют раскрывался с задержкой, и он дернул кольцо запасного. Тот раскрылся быстро, и в итоге оба купола запутались, пишет Newsru.

В сообщении военных уточняется, что ЧП произошло 29 сентября.

"Для установления всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия воинской части совместно со следственными органами", - сообщили в пресс-службе ВВО.

"Номер один" сообщает, что погибший - родом из Еравнинского района, служил по контракту в 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде в Сосновом бору. Это был его второй контракт. 28 сентября он отпраздновал свой 26-й день рождения.

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