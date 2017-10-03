Певкур: Ратас должен прекратить балаган на тему Закона о сожительстве

«Мы знаем, что правительство не имеет единой позиции по Закону о сожительстве. В такой ситуации премьер-министр Ратас должен четко высказать свое мнение, поддерживает ли он эту позицию или осуждает, потребовав коалиционных союзников проголосовать единогласно против законопроекта, который был запланирован только на время предвыборной компанией со стороны EKRE», - сказал Певкур.

Фракция Партии Реформ обсудит голосование против отмены Закона о сожительстве на своем следующем заседании в понедельник, сообщается в пресс-релизе. «На заседании правления Партии Реформ в прошлую пятницу мы подтвердили, что демократия должна быть последовательной и что позиция руководства партии стечением времени не менялась. В XXI веке наша обязанность - уважать и защищать основные права всех людей, включая права, которые уже предусмотрены законом. Никто не имеет права дискриминировать кого-либо по признаку пола, расы, религии или любому другому признаку», - добавил Певкур.

По словам Певкура, со стороны EKRE планирование голосования по данному закону в преддверии выборов является политтехнологическим ходом, который никак не поможет прийти к решению. «Но опять-же, чтобы положить конец таким политическим комбинациям, нужно было бы услышать мнение премьер-министра: поддерживает ли премьер-министр отмену Закона о сожительстве? Премьер-министр должен понимать, что, говоря только о ему приятных темах, не поможет это объединению Эстонии, о чем он так эмоционально заявляет. Напротив, продолжающаяся нерешительность разрушает общество», - сказал Певкур.