Ольга Иванова назвала Яну Тоом специалистом по созданию театров и прочей самодеятельности

"Наши поздравления и сожаления, - пишет Ольга Иванова. - Список Сависаара поздравляет Эдуарда Томана с назначением на пост директора Центра русской культуры. В то же время мы озабочены судьбой Эдуарда.

Ведь по его же словам из известного предвыборного видеоклипа Центристской партии сам Центр может просуществовать лишь до 15-го октября. А если так и случится, то советуем Эдуарду обратиться за помощью к Яне Тоом, специалисту по созданию театров и прочей самодеятельности.

Желаем удачи хотя бы на оставшиеся десять дней!"

Как сообщает сайт Яны Тоом, в одобренном правительством госбюджете на 2018 год отдельной строкой прописана финансовая поддержка Целевого учреждения Vaba Lava («Свободная сцена»), составляющая 400 000 евро. После известия об этом нарвский театральный проект выразил особую благодарность депутату Европарламента Яне Тоом.