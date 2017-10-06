Скандал в Словакии: эксперту из Эстонии заплатили за два дня работы 10 000 евро

Оказавшийся в центре скандала Пеллегрини уже раньше привлекал внимание СМИ из-за найма самого дорогого адвоката в стране и в связи с этим на этой неделе на первый план вышли счета от Таави Котки. «Плата за два дня невероятная...», пишет портал Fakt24.SK.

Пеллигрини нанял Котку для нахождения решения проблемы госпортала slovensko.sk. На создание портала уже было потрачено 50 млн евро и еще 20 млн евро в планах потратить на его улучшение.

По словам самого Пеллегрини, он решил получить лучший совет в мире — эстонцы создавали свой госпортал 10 лет, это не произошло за одну ночь и только сейчас они видят результаты. «Котка — гуру успеха Эстонии».

Портал пишет, что за данные в течение двух дней советы был выставлен счет в 10 000 евро. По данным офиса Пеллигрини, сумма включает в себя советы, которые Котка дал как по электронной почте, так и по телефону 16 и 17 августа.

Заключенный между Пеллегрини и Коткой договор опубликован ЗДЕСЬ. Из него выясняется, что речь идет о плате за участие в семинарах на тему э-государства в течение двух дней.

По данным еженедельника Plus7Dni, Словакия планирует и в будущем просить совета у Таави Котки.

Таави Котка сказал Postimees, что ситуация у этого государства тяжелая, поэтому у него просят совета.

«В своей области я нахожусь на мировом уровне и был выбран лучшим в Европе в 2014 году. Мои знания и опыт стоят денег, почему я должен этого стыдиться?» - спрашивает Котка.

По словам Котки, Словакия потратила на ИТ за предыдущий финансовый период почти миллиард евро и далеко не продвинулась. Для сравнения, Эстония инвестировала в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) менее 100 млн евро за прошлый период с 2007-2014 года.

Поскольку они потратили так много денег, то захотела научится у эстонцев, как сделать по-другому.

Котка говорит, что если они будут следовать его словам и материалам, смогут сэкономить десятки миллионов евро в сравнении с сегодняшними затратами.