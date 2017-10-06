Firefox прекратит поддерживать старые версии Windows

Mozilla озвучила сроки полного прекращения поддержки старых версий операционной системы от Microsoft.
Речь идет о Windows XP и Windows Vista. Ранее разработчик ПО уже выпустил версию браузера Firefox 52 ESR с расширенным периодом поддержки для пользователей этих двух ОС, а теперь стало известно, когда они прекратят получать какие-либо обновления, пишет 4pda.ru.
Ранее Google и Microsoft уже прекратили всяческую поддержку Windows XP и Windows Vista, в то время как Mozilla дала пользователям браузера Firefox больше времени на обновление систем. В своем последнем заявлении компания сообщила, что поддержка старых версий Windows прекратится в июне следующего года. После этого она не советует владельцам компьютеров на Windows XP и Vista использовать Firefox, так как не поддерживаемые версии могут иметь различные уязвимости.
В сообщении говорится следующее:
Сегодня мы объявляем июнь 2018 года окончательным сроком поддержки Firefox для Windows XP и Vista. Это один из немногих браузеров, который продолжает поддерживать Windows XP и Vista, поэтому пользователи Firefox на вышеупомянутых платформах могут рассчитывать на обновления безопасности до этой даты. Им не нужно предпринимать дополнительные действия для получения обновлений.
Мы настоятельно рекомендуем нашим пользователям обновиться до версии Windows, поддерживаемой Microsoft. Прочие операционные системы не получают патчей системы безопасности и имеют известные эксплойты.