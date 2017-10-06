Firefox прекратит поддерживать старые версии Windows

Речь идет о Windows XP и Windows Vista. Ранее разработчик ПО уже выпустил версию браузера Firefox 52 ESR с расширенным периодом поддержки для пользователей этих двух ОС, а теперь стало известно, когда они прекратят получать какие-либо обновления, пишет 4pda.ru.

Ранее Google и Microsoft уже прекратили всяческую поддержку Windows XP и Windows Vista, в то время как Mozilla дала пользователям браузера Firefox больше времени на обновление систем. В своем последнем заявлении компания сообщила, что поддержка старых версий Windows прекратится в июне следующего года. После этого она не советует владельцам компьютеров на Windows XP и Vista использовать Firefox, так как не поддерживаемые версии могут иметь различные уязвимости.

В сообщении говорится следующее: