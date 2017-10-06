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Видео: посадка лайнера-гиганта A380 в шторм чуть не закончилась катастрофой

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ФОТО: скриншот

Видеокамера запечатлела посадку лайнера-гиганта Airbus A380 в аэропорту Дюссельдорфа во время сильного ветра.

Самолет авиакомпании Emirates при посадке стало заносить от сильного ветра. Однако благодаря профессиональным действиям пилотов самолет удалось выровнять и благополучно посадить, сообщает портал Reis.ee.

Отмечается, что ситуация была крайне опасной и посадка чудом не закончилась катастрофой.

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