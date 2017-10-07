Дешевый сахар вызвал небывалый ажиотаж: покупатели сражались за корзины

Любознательные покупатели собрались перед торговым центром уже за 20 минут до открытия, пишет Sakala.

Покупательница Эрна Вырно рассказала изданию, что пришла просто посмотреть на новый товар. «Я знала, что здесь будет сумасшедший дом, но любопытство взяло верх. Посмотрю, что здесь происходит. Вильянди уже давно не было ничего такого смешного», - отметила она.

«Не толкайте ворота», - попросила продавщица магазина за несколько минут до открытия толпу, которая напирала на двери, открывшиеся ровно в 10.

Входной коридор очень быстро заполонили люди, очередь продолжалась за пределами магазина, даже когда двери уже были открыты. Многих покупателям не хватило корзин.

Больше всего люди скупали сахар и мясо. Килограмм сахара в магазине Grossi стоит всего 59 центов и поэтому многие брали сразу несколько пачек.