Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Дешевый сахар вызвал небывалый ажиотаж: покупатели сражались за корзины

4
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Elmo Riig

Вчера утром в Вильянди в торговом центре Mulgi Market был открыт новый магазин Grossi Toidukaubad, принадлежащий сети OG Elektra крупного бизнесмена Олега Гросса, который прилетел на открытие на вертолете.

Любознательные покупатели собрались перед торговым центром уже за 20 минут до открытия, пишет Sakala.

Покупательница Эрна Вырно рассказала изданию, что пришла просто посмотреть на новый товар. «Я знала, что здесь будет сумасшедший дом, но любопытство взяло верх. Посмотрю, что здесь происходит. Вильянди уже давно не было ничего такого смешного», - отметила она.

«Не толкайте ворота», - попросила продавщица магазина за несколько минут до открытия толпу, которая напирала на двери, открывшиеся ровно в 10.

Входной коридор очень быстро заполонили люди, очередь продолжалась за пределами магазина, даже когда двери уже были открыты. Многих покупателям не хватило корзин.

Больше всего люди скупали сахар и мясо. Килограмм сахара в магазине Grossi стоит всего 59 центов и поэтому многие брали сразу несколько пачек.

Наверх