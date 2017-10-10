Футбол в Лиллекюла: все в дыму, ничего не видно

Сегодняшняя игра не имеет решающего значения для нашей сборной, поскольку она не столь удачно начала отборочный тур и не ЧМ в Россию в любом случае не поедет.

Боснийские болельщики пронесли на стадион пиротехнику, на 12-й минуте в связи с этим игра была остановлена, после чего продолжилась вновь. За этот инцидент могут быть оштрафованы обе сборные.

Счет пока 0:0.