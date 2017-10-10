Футбол в Лиллекюла: все в дыму, ничего не видно

Футбол в Лиллекюла: все в дыму, ничего не видно1
10 октября 2017 г., 22:28
Сборная Эстонии по футболу играет сегодня последний отборочный матч ЧМ, принимая на своем поле сборную Боснии и Герцеговины. Из четырех предыдущих матчей она победила в трех (2:1 с Латвией, 1:0 с Кипром и 6:0 с Гибралтаром), одну игру она свела вничью (0:0 с Грецией).
Сегодняшняя игра не имеет решающего значения для нашей сборной, поскольку она не столь удачно начала отборочный тур и не ЧМ в Россию в любом случае не поедет.
Боснийские болельщики пронесли на стадион пиротехнику, на 12-й минуте в связи с этим игра была остановлена, после чего продолжилась вновь. За этот инцидент могут быть оштрафованы обе сборные.
Счет пока 0:0.