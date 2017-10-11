В Тарту пьяный дебошир ударил полицейского

10 октября около 16.20 полиция получила вызов из многоквартирного дома на улице Аардла в Тарту, где агрессивный пьяный мужчина дебоширил у дверей соседей. Для обеспечения спокойствия жителей дома и безопасности нетрезвого мужчины, полиция решила направить его в вытрезвитель.

Спокойно общавшийся со стражами порядка до этого пьяный 55-летний мужчина в арестном доме вдруг стал агрессивным и ударил полицейского.

Полицейский обратился для оказания первой помощи в клинику Тартуского университета.