В Тарту пьяный дебошир ударил полицейского
11 октября 2017 г., 13:52
Вчера в полицию поступило сообщение из многоквартирного дома, где у дверей соседей буянил агрессивный пьяный мужчина.
10 октября около 16.20 полиция получила вызов из многоквартирного дома на улице Аардла в Тарту, где агрессивный пьяный мужчина дебоширил у дверей соседей. Для обеспечения спокойствия жителей дома и безопасности нетрезвого мужчины, полиция решила направить его в вытрезвитель.
Спокойно общавшийся со стражами порядка до этого пьяный 55-летний мужчина в арестном доме вдруг стал агрессивным и ударил полицейского.
Полицейский обратился для оказания первой помощи в клинику Тартуского университета.