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В Тарту пьяный дебошир ударил полицейского

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ФОТО: Райго Паюла

Вчера в полицию поступило сообщение из многоквартирного дома, где у дверей соседей буянил агрессивный пьяный мужчина.

10 октября около 16.20 полиция получила вызов из многоквартирного дома на улице Аардла в Тарту, где агрессивный пьяный мужчина дебоширил у дверей соседей. Для обеспечения спокойствия жителей дома и безопасности нетрезвого мужчины, полиция решила направить его в вытрезвитель.

Спокойно общавшийся со стражами порядка до этого пьяный 55-летний мужчина в арестном доме вдруг стал агрессивным и ударил полицейского.

Полицейский обратился для оказания первой помощи в клинику Тартуского университета.

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