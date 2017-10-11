СМИ: российские компании покупают ПО Microsoft в обход санкций

Как выяснили журналисты, софт Microsoft в обход санкций закупал целый ряд компаний и учреждений. Так, концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" с осени 2014-го по весну 2017 года купил более 500 продуктов Microsoft, федеральное государственное бюджетное учреждение "Военный санаторий "Крым" Министерства обороны РФ в марте 2017 года закупило 109 лицензий Microsoft OLP Windows Server и SQLServer, администрация Белогорского района Республики Крым в декабре 2015 года закупила 155 лицензий Windows, акционерное общество "Научно-производственное объединение "Базальт", производящее боеприпасы, в августе 2016 года купило 101 лицензию Windows Server, а федеральное автономное учреждение "Главгосэкспертиза" закупило через аукцион 180 серверных OLP-лицензий Microsoft, пишет Newsru.com.

В общей сложности находящиеся под санкциями организации приобрели свыше пяти тысяч лицензий на ПО Microsoft на сумму 1,03 миллиона долларов США. Эта сумма является сравнительно небольшой, однако софт американской корпорации жизненно необходим для работы российских учреждений. Кроме того, изыскания журналистов не учитывают закупки частных компаний.

При этом агентство не нашло доказательств того, что Microsoft продавала продукты напрямую фирмам или организациям, находящимся под санкциями: во всех случаях закупки софта осуществлялись у различных компаний. Например, поставщиком ПО для "Алмаза - Антея", производящего ЗРК "Бук" из которого, по данным следствия, был сбит малайзийский Boeing над Донбассом в 2014 году, стало зарегистрированное в Москве ООО "Системный софт", которое фигурирует на сайте Microsoft в качестве официального партнера.

По словам источников, крымские организации могут обойти запрет на покупку ПО Microsoft, указав при регистрации продукта другой адрес. Так, чаще всего в подобных случаях указываются адреса в Краснодарском крае. Кроме того, поставщик и заказчик могут обойти ограничения, зарегистрировав ПО Microsoft на дочернюю или материнскую компанию конечного пользователя.

Как говорится в электронном письме Microsoft, направленном Reuters, компания строго следует требованиям закона и в течение последних недель рассматривает ситуацию с поставкой своих программных продуктов в обход санкций. Также в письме отмечается, что у корпорации есть инструменты для предотвращения доступа находящихся под санкциями компаний к ее продуктам и сервисам.