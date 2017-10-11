Фото: полиция перекрыла улицу Лийвалайа

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк рассказал Postimees, что сообщение о подозрительной сумке на остановке поступило в полицию в 16.28. На место выехали саперы, которые использовали робот-сапера, чтобы проверить содержимое сумки.

Полиция для обеспечения безопасности людей перекрыла участок дороги от Тартуского шоссе до отеля Olümpia. После того, как выяснилось, что в сумке находится старая одежда, движение было вновь открыто. Это произошло около 17 часов.

Сегодня в торговом центре Stockmann проходит кампания Hullude Päevad и поэтому движение на улице Лийвалайа особенно оживленное. Закрытие улицы застало многих водителей, направлявшихся на распродажу, врасплох и создало большие пробки.