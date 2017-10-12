Фото: в Северной Корее признали Крым «неотъемлемой частью» России

"Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", - говорится в заявлении посольства.

Полуостров Крым, окрашенный в российские цвета, нарисован на страницах 240-242 Атласа, изданного в Пхеньяне.

"КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов", - отметили в посольстве.

Напомним, что КНДР 27 марта 2014 года проголосовала против резолюции ООН о территориальной целостности Украины, так же проголосовали Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Сирия и Судан. За принятие резолюции проголосовали 100 стран.

В декабре 2016 года КНДР проголосовала против принятия подготовленной Украиной резолюции о правах человека в Крыму и Севастополе. В документе Россия названа "оккупирующей державой", а полуостров - "временно оккупированной" территорией Украины. Против принятия документа проголосовали также Ангола, Армения, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.