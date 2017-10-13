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Видео: во время дебатов кандидатов в мэры Таллинна Сыырумаа попал в неловкую ситуацию

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Кандидат в мэры Таллинна от Союза Сависаара и «Делового Таллинна» Урмас Сыырумаа во время обсуждения в передаче «Кто хочет стать мэром Таллинна?» изменений в столице (не)осознанно описал находящегося под судом отстраненного от должности мэра Эдгара Сависаара, пишет Postimees.

Сыырумаа поднял вопрос о том, чем будут заниматься народные избранники в горсобрании. «Размуеется, буду прилагать все усилия, чтобы подольше там задержаться. Будут в нужное время в нужном месте разрезать ленточки, красить нужные стены, ремонтировать дороги и т.д.», - отметил он.

Ведущие напомнили Сыырумаа, что именно его партнеру по союзу Эдгару Саависаару в бытность мэром нравилось разрезать ленточки.

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