Видео: во время дебатов кандидатов в мэры Таллинна Сыырумаа попал в неловкую ситуацию
13 октября 2017 г., 07:53
Кандидат в мэры Таллинна от Союза Сависаара и «Делового Таллинна» Урмас Сыырумаа во время обсуждения в передаче «Кто хочет стать мэром Таллинна?» изменений в столице (не)осознанно описал находящегося под судом отстраненного от должности мэра Эдгара Сависаара, пишет Postimees.
Сыырумаа поднял вопрос о том, чем будут заниматься народные избранники в горсобрании. «Размуеется, буду прилагать все усилия, чтобы подольше там задержаться. Будут в нужное время в нужном месте разрезать ленточки, красить нужные стены, ремонтировать дороги и т.д.», - отметил он.
Ведущие напомнили Сыырумаа, что именно его партнеру по союзу Эдгару Саависаару в бытность мэром нравилось разрезать ленточки.