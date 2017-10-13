Большая семья просит о помощи: пожар уничтожил крышу над головой (видео)

К счастью, в результате пожара люди, которых в этот момент не было дома, не пострадали. Пожар сделал дом непригодным для проживания.

Сейчас семья, которая состоит из отца, матери, пяти детей и бабушки, ютится в двухкомнатной квартире. Семья просит всех неравнодушных помочь им материально.