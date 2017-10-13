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Большая семья просит о помощи: пожар уничтожил крышу над головой (видео)

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ФОТО: скриншот

Вчера днем в Харьюском уезде в поселке Вазалемма произошел пожар, который уничтожил дом, в котором проживала большая семья, сообщает телеканал TV3.

К счастью, в результате пожара люди, которых в этот момент не было дома, не пострадали. Пожар сделал дом непригодным для проживания.

Сейчас семья, которая состоит из отца, матери, пяти детей и бабушки, ютится в двухкомнатной квартире. Семья просит всех неравнодушных помочь им материально.

Номер счета, на который можно перечислить деньги. / скриншот

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