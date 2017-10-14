Фото: Сависаар и Сыырумаа подарили Ласнамяэской православной церкви целительную икону
14 октября 2017 г., 15:49
Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа, баллотирующиеся на местных выборах по одному списку, подарили Ласнамяэской православной церкви привезенную из Москвы икону.
В честь сегодняшнего православного праздника во имя Покрова Богородицы Эдгар Сависаар и Урмас Сыырумаа подарили Ласнамяэской православной церкви и ее приходу чудодейственную целительную икону святой Матроны Московской.
Икона была привезена из Покровского ставропигиального женского монастыря во имя Покрова Пресвятой Богородицы, где хранятся мощи Матроны Блаженной. Цель привоза чудодейственной иконы - поселить в душах людей миролюбие, снять агрессию, усилить душевное спокойствие и радость.
Передача иконы является личным подарком приходу от Эдгара Сависаара и Урмаса Сыырумаа.