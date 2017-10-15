Десять важнейших интриг нынешнего вечера

Родился ли за десять месяцев новый Сависаар? Если Михаил Кылварт принесет Центристской партии из Ласнамяэ как минимум 25 000 голосов, это будет означать, что за десять месяцев в партии родился новый Сависаар – во всяком случае, в плане урожая голосов. Это может означать и то, что феномен личности Сависаара – это скорее миф, и для русскоязычных жителей Ласнамяэ важен был не столько Сависаар, как человек, сколько то, чтобы Центристская партия оставалась у власти, а также их политика.

Избирательный союз Сависаара и Деловой Таллинн имеет большой потенциал улучшить свой результат, по сравнению с тем, что показывали предвыборные опросы, поскольку их избирателей сложнее всего привлечь к опросам, которые проводятся через Интернет.

Общереспубликанский результат EKRE. Нынешние выборы являются важнейшей лаксусовой бумажкой, для EKRE поскольку именно они дадут представление о том, насколько серьезно укрепилась партия и какой у нее есть потенциал для будущих парламентских выборов. До сих пор большая поддержка партии основывалась на яркой деятельности лидеров, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, но местные выборы за пределами больших городов, это, прежде всего, выборы личностей. Если EKRE получит хороший общереспубликанский результат, то это даст серьезный предупредительный сигнал для всех конкурентов на предстоящих выборах в Рийгикогу. Если результат окажется средним, то предсказывать серьезное выступление в марте 2019 года, пока нельзя.

Результат IRL. По крайней мере, в Таллинне и Тарту партия провела очень серьезную уличную кампанию и была заметна в СМИ, что, безусловно, должно было позитивно повлиять на результаты. Хороший результат – это вопрос жизни для IRL, что может оказать влияние на здоровье и устойчивость правительства.

Результат старой гвардии Партии реформ. По крайней мере, в Таллинне Партия реформ бросила в бой старую гвардию (Михал, Паэт, Лиги, Пентус-Розиманнус, Таави Рыйвас, Арто Аас) и не вывела на выборы ни одного нового узнаваемого лица. Первые номера Партии реформ не старше по возрасту старейших конкурентов, но гораздо опытнее в плане раскручивания предвыборной карусели. Результаты старой гвардии стоит отслеживать по принципу личности кандидата, а также сравнить тенденцию изменения урожая голосов на предыдущих и нынешних выборах.

Поможет ли соцдемам сфокусированная на Вакра кампания добиться результата и за пределами Таллинна? И как противостояние EKRE повлияет на успех партии в маленьких самоуправлениях?

Активность молодежи (17-18-летних). Это выяснится еще не сегодня и не станет фактором, который окажет влияние на общий результат выборов в стране, поскольку новых, 16-17-летних избирателей всего около 2400, но процент их участия покажет, было ли оправдано снижение возраста избирателя или нет. В Эстонии с 2009 года проводятся скрытые молодежные выборы, и можно надеять, что это несколько помогло тому, что избирательная активной молодежи будет такой же, как у остальных избирателей.

Результаты выборов, которые начнут поступать с 20.00, вероятнее всего, покажут максимальный результат Партии реформ и соцдемов, который по мере поступления информации с участков будет медленно, но верно снижаться. И особенно в Таллинне.

Избирательная активность в объединяющихся самоуправлениях. Какое влияние на избирательную активность оказала административная реформа? Мобилизовала ли уплотнившаяся конкуренция за место в собрании и избирателей?

Десять самых интересных дуэлей: