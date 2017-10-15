Видео: жители Мустамяэ голосовали под аккомпанемент сильного запаха алкоголя

«Я не в кондиции», - сказал один из них и развернулся. «Нет, я ночью не спал», - сказал другой мужчина, добавив, что, несмотря на похмелье, все равно пришел голосовать.

В очереди на избирательном участке в Magistral иногда можно было ощутить запах сильного алкоголя. Поскольку на избирательном участке степень опьянения никто не замеряет и законом этот никак не регулируется, то в итоге с территории участка никого не вывели.

Один очень пьяный мужчины, чуть не выбросил бюллетень в мусорную корзину, пока его не направил в нужное место председатель избирательной комиссии.

Молодые жители Мустамяэ не захотели говорить о своих предпочтениях на камеру, но осталось впечатление, что они чувствуют ответственность. «Она несколько дней думала, кого выбрать», - сказала Татьяна, дочь которой сегодня проголосовала в первый раз в жизни.

Татьяна отметила, что если дочь уже со своим выбором определилась, то сама она решит все в избирательной кабинке. «Она выбирает из своих соображений, а я из своих», - отметила она.