В программу Олимпийских игр могут быть включены паркур и воркаут

"Я вхожу в комиссию МОК по олимпийской программе, которая обсуждает, включать или нет тот или иной спорт. В первую очередь исходят из того, какое количество людей занимается им, во вторую - каковы телевизионные рейтинги, в третью - насколько они привлекательны для рекламодателей", - отметил Жуков на сессии Всемирного форума молодежи и студентов (ВФМС) "Классика или новая волна: каким будет спорт будущего".

В августе прошлого года МОК утвердил программу Олимпиады 2020 года в Токио, в которую впервые вошли карате, серфинг, скейтборд и скалолазание, пишет Newsru.com.

"В вопросе включения скейтбординга исходили из того, что он имеет большую телевизионную аудиторию и очень популярен у огромного числа молодых людей. Сейчас, кстати, идет речь и о том, чтобы посмотреть воркаут и паркур, которые тоже привлекают молодежь", - добавил он.

Паркур - искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов, как правило, в городских условиях. Многими занимающимися воспринимается как стиль жизни.

Воркаут - любительский вид спорта, основанный на выполнении различных упражнений на уличных спортплощадках - турниках, брусьях, шведских стенках. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.