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Корейские банкиры обеспечат посещаемость Олимпиады-2018

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ФОТО: Ahn Young-joon/AP/Scanpix

В Южной Корее нашли способ, как повысить посещаемость Олимпийских игр-2018, которые пройдут в Пхенчхане.

Корейская федерация банков выкупит билеты на зимние Игры-2018 на сумму в 878 тысяч долларов. Что она с ними будет делать дальше - пока не сообщается.

Ранее МОК выражал недовольство низкими темпами продажи билетов на Олимпиаду-2018, пишет segodnya.ua.

На минувшей неделе появилась информация, что продано 315 тысяч билетов (30% от общего количества). Из 750 тысяч билетов, предназначенных для болельщиков Южной Кореи, пока продано лишь 124 тысячи.

Ранее, сначала Франция, а за ней и НОК Австрии, заявили, что могут не пустить своих спортсменов в Пхенчхан из-за напряженной ситуации на корейском полуострове.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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