Всем, кто летит в Ригу: «золотой километр» опустел, уехать невозможно

Латвийка Марина Дианова рассказала в Facebook о неприятном сюрпризе, который ее ждал в аэропорту «Рига» по возвращению домой из поездки, сообщает Rus.TVNET.

«Самолет сегодня приземлился примерно в 6.30 утра, а багаж мы получили ближе к 8 утра. Но это не значит, что мы тут же отправились домой, - написала женщина. - После того, как аэропорту у зеленых и красных такси отняли «эксклюзив», мол, заезжай и зарабатывай кто хочет бардак случился необыкновенный!»

За месяц мне трижды пришлось прилетать в Ригу. Так что ситуацией со слов водителей владею. Если раньше за стоянку в аэропорту платила таксомоторная компания и ее сотрудники, не задумываясь, об оплате, поджидали пассажиров, то теперь каждый платит за себя. Полчаса – 1,50 евро.

Таксисты теперь приезжают строго по расписанию: к прилету самолета, чтобы не платить лишние деньги за стоянку. А если нам багаж выдали более, чем через час, как вы думаете, стояло ли хоть одно такси в ожидании пассажиров?»

Рассказ Марины подтверждает фото пустой парковки аэропорта. Парочку частных машин и ни одного такси.

Сам аэропорт был крайне недоволен решением суда и даже просил отложить его исполнение, чтобы наладить инфраструктуру, но суд эту просьбу отклонил.