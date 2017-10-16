Даже сами за себя не проголосовали: эти кандидаты не получили на выборах ни одного голоса

В Ляэне-Вирумаа ни одного голоса не получили 35 кандидатов. В Тарту и Тартумаа – 21, в Ида-Вирумаа – 19, в Йыгевамаа – 17, в Ярвамаа – 13, в Вырумаа – 7, в Пярнумаа – 5 и в Вильяндимаа – 5, сообщает Postimees.

Все участвовавшие в выборах кандидаты получили по меньшей мере один голос в Ляэнемаа, Рапламаа, Пылвамаа, в Саареском уезде и Валгамаа.

Баллотировавшийся по центристскому списку в Мустамяэ пенсионер Хельмут Кетонен сказал Postimees, что он не получил ни одного голоса, очевидно, потому что он живет в другом таллиннском районе. По этой причине он не смог проголосовать за себя сам. Кетонен верит, что если бы он баллотировался в той части города, где он живет, голосов, несомненно, было бы больше, потому что там у него больше знакомых.

Для охранника Яана Яйка, баллотировавшегося в Пярнуское горсобрание по списку EKRE, решающим стало то, что его лицо было для избирателей незнакомым. «А сам ведь за себя не станешь голосовать», - говорит он.

Postimees связался и с другими кандидатами, не получившими ни одного голоса на местных выборах, но они не захотели давать свои комментарии.

По информации Postimees, незадолго до выборов умер один кандидат: баллотировавшийся в Пирита по центристскому списку профессор-эмеритус Академии внутренней обороны Андрес Талвари скончался 3 октября.

Все результаты выборов можно посмотреть ЗДЕСЬ.