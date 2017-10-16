Плохие новости для путешествующих из Таллинна в Хельсинки

Изначально катамаран должен был завершить сезон 22 октября, но предприятие приняло решение, что паром прекратит обслуживание клиентов на несколько дней раньше — 17 октября.

Высокий спрос на линии Таллинн — Хельсинки побудил компанию Viking Line прошлой весной арендовать катамаран Viking FSTR, поездка на котором составляла менее двух часов. Из-за обнаруженной технической неисправности было решено снять паром с линии на несколько дней раньше, чем изначально планировалось.

Клиентов оповестят об отмененных рейсах. Все желающие могут поменять билеты на паром Viking XPRS, либо вернуть деньги.