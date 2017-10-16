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Плохие новости для путешествующих из Таллинна в Хельсинки

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ФОТО: Liis Treimann

Этой весной судоходная компания Viking Line арендовала катамаран Viking FSTR для обслуживания пассажиров на линии Таллинн — Хельсинки. Из-за технических неисправностей паром прекратит работу на пару дней раньше, чем планировалось, пишет Tarbija.

Изначально катамаран должен был завершить сезон 22 октября, но предприятие приняло решение, что паром прекратит обслуживание клиентов на несколько дней раньше — 17 октября.

Высокий спрос на линии Таллинн — Хельсинки побудил компанию Viking Line прошлой весной арендовать катамаран Viking FSTR, поездка на котором составляла менее двух часов. Из-за обнаруженной технической неисправности было решено снять паром с линии на несколько дней раньше, чем изначально планировалось.

Клиентов оповестят об отмененных рейсах. Все желающие могут поменять билеты на паром Viking XPRS, либо вернуть деньги.

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