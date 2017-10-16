Ветропарк Тоотси выставят на публичный аукцион

Публичный устный аукцион пройдет в 14 часов 8 ноября в таллиннской конторе RMK по адресу Тоомпуйестеэ, 24, стартовая цена 12,3 млн евро, сообщил RMK.

Предоплата составляет 1,2 млн евро. Плата за участие в аукционе 3000 евро. Стартовая и конечная цена включает НСО.

Объект площадью 160 гектаров расположен в волости Вяндра Пярнуского уезда и состоит из 40 кадастровых единиц. Согласно детальной планировке, 38 из них предусмотрены для установки ветрогенераторов, а две — для вышек для измерения скорости ветра.

В конце апреля правительство признало недействительным решение о выделении участка земли в Тоотси Пярнуского уезда под строительство парка ветрогенераторов Eesti Energia и решило выставить участок на аукцион.

Правительство на своем заседании 8 декабря 2016 года решило утвердить увеличение акционерного капитала Eesti Energia, а также передать концерну участок земли в Пярнуском уезде близ деревни Метсакюла оценочной стоимостью порядка 4,1 млн евро для строительства парка ветрогенераторов Тоотси в районе Суурсоо.

Eesti Energia планировал к 2020 году построить на этом участке парк ветрогенераторов стоимостью несколько сотен миллионов евро и мощностью порядка 150 мегаватт. По оценке союза ветровой технологии, ветропарк AS Eesti Energia в Тоотси составил бы 54 процента объема намеченного строительства ветропарков в Эстонии.

Ряд действующих в области регенеративной энергетики предпринимателей обжаловал через суд решение правительства передать ветропарк Тоотси государственной компании Eesti Energia AS в качестве неденежного взноса. По их мнению, передача ценного земного участка государственной компании без проведения аукциона повредила бы свободе конкуренции и другим действующим на рынке предпринимателям.

Согласно коалиционному договору, планируется вывести 49 процентов акций AS Enefit Taastuvenergia на биржу. Предварительно проведут публичный аукцион по продаже спорного участка под ветропарк.

Eesti Energia учредил Enefit Taastuvenergia прошлым летом и объединил под этим названием такие предприятия регенеративной энергии, как Ируская электростанция, ветропарки в Аулепа, Палдиски, Виртсу и Нарве, когенерационные станции Пайде и Валки, а также ГЭС.