Набравший больше всего голосов Кылварт рассказал, какой пост хочет занять

«Если так решит городское собрание и мэр сделает предложение, я бы, конечно, продолжил", - ответил Кылварт на вопрос о том, хочет ли он остаться на посту вице-мэра, передает портал ERR.

Говоря о возможных партнерах по коалиции, Кылварт сказал, что, вероятно, в течение этой недели в ходе консультаций появится понимание того, хочет ли кто-либо этого вообще.

"Я считаю, что если бы появилось общее видение того, куда двигаться дальше, сотрудничество было бы, конечно, полезным", - отметил он.

Кылварт добавил, что не считает необходимым исключать из партии ее почетного председателя Эдгара Сависаара, который вышел на выборы с собственным списком.