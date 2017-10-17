Интересная возможность: хозяин хутора ждет ценового предложения о покупке

Этот тот редкий случай, на который стоит обратить внимание: на портале недвижимости KV.EE выставлен на продажу полностью восстановленный хутор эстонского времени, пишет Kodu. В объявлении указана и цена: сто евро!
17 октября 2017 г., 12:32
В волости Тыстамаа Пярнуского уезда на берегу моря находится хутор Оя, полностью приведенный в порядок как снаружи, так и внутри. В хуторском комплексе четыре здания: главный дом, баня с летней кухней, амбар и сарай.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
В главном доме четыре комнаты, жилой чердак, используемый в летнее время и большая терраса.
Новому собственнику будет принадлежать вся мебель и внутреннее убранство, а также: моторная лодка, трактор-газонокосилка, робот-газонокосилка, внедорожник и солнечная электростанция.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Ясно, что за сто евро это сокровище не отдадут, но продавец ждет всех предложений по цене!
Больше информации на портале недвижимости KV.EE.