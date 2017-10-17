Интересная возможность: хозяин хутора ждет ценового предложения о покупке

В волости Тыстамаа Пярнуского уезда на берегу моря находится хутор Оя, полностью приведенный в порядок как снаружи, так и внутри. В хуторском комплексе четыре здания: главный дом, баня с летней кухней, амбар и сарай.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В главном доме четыре комнаты, жилой чердак, используемый в летнее время и большая терраса.

Новому собственнику будет принадлежать вся мебель и внутреннее убранство, а также: моторная лодка, трактор-газонокосилка, робот-газонокосилка, внедорожник и солнечная электростанция.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Ясно, что за сто евро это сокровище не отдадут, но продавец ждет всех предложений по цене!

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