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В тройке лучших! Пассажиры высоко оценили Таллиннский аэропорт

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Таллиннский аэропорт. Иллюстративный снимок. | ФОТО: SANDER ILVEST/

Согласно проведенному международным пассажирским порталом Sleeping in Airports опросу, пассажиры считают Таллиннский аэропорт третьим в Европе по комфортабельности после аэропортов Хельсинки и Мюнхена, среди аэропортов мира Таллиннский аэропорт занял девятое место.

Председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбу выразила пассажирам благодарность за положительный отзыв.

«У аэропорта позади особенный год из-за связанной со строительством и председательством реорганизации, но несмотря на это преданная своему делу команда Таллиннского аэропорта сумела предложить пассажирам приятные сюрпризы, которые вновь позволили нам войти в топ списка самых удобных аэропортов мира», - передал аэропорт слова Мюрк-Дюбу.

Согласно поступившим порталу отзывам, пассажиры ценят Таллиннский аэропорт прежде всего за домашнюю атмосферу и изобретательность. Среди европейских аэропортов Таллиннский набрал больше всего комментариев пассажиров, в которых в том числе отмечалась безопасность и ряд уникальных возможностей.

Портал подытожил, что пассажиры, ожидая своего рейса, чувствуют себя так, словно вместо аэропорта находятся у себя дома.

Sleeping in Airports — действующий с 1996 года портал, собирающий отзывы пассажиров об аэропортах мира.

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