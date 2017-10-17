В тройке лучших! Пассажиры высоко оценили Таллиннский аэропорт

Председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбу выразила пассажирам благодарность за положительный отзыв.

«У аэропорта позади особенный год из-за связанной со строительством и председательством реорганизации, но несмотря на это преданная своему делу команда Таллиннского аэропорта сумела предложить пассажирам приятные сюрпризы, которые вновь позволили нам войти в топ списка самых удобных аэропортов мира», - передал аэропорт слова Мюрк-Дюбу.

Согласно поступившим порталу отзывам, пассажиры ценят Таллиннский аэропорт прежде всего за домашнюю атмосферу и изобретательность. Среди европейских аэропортов Таллиннский набрал больше всего комментариев пассажиров, в которых в том числе отмечалась безопасность и ряд уникальных возможностей.

Портал подытожил, что пассажиры, ожидая своего рейса, чувствуют себя так, словно вместо аэропорта находятся у себя дома.

Sleeping in Airports — действующий с 1996 года портал, собирающий отзывы пассажиров об аэропортах мира.