Глава Prisma об объявленной Maxima ценовой войне: мы делаем это уже шесть лет

Несмотря на то, что торговая сеть Maxima сообщила вчера о запуске уникальной кампании, в рамках которой заморозит цены на тысячу товаров, борясь с инфляцией, по словам исполнительного директора Prisma Eesti Юсси Нуммелина, для них в этой программе нет ничего нового. Он объяснил, что у них такая программа работает уже шесть лет, передает Majandus24.
«Последние шесть лет мы проводили свою кампанию „Ценовая гарантия“», - ответил исполнительный директор Prisma Peremarket AS Юсси Нуммелин на вопрос, что они думают об объявленной Maxima войне цен.
«У нас это происходит круглый год», - сказал Нуммелин, отметив, что у них проходят различные кампании «Ценовой гарантии». Грубо говоря, как только заканчивается одна, начинается другая.
«Я бы сказал, что они приняли очень хорошее решение, выбрав эту дорогу», - полагает Нуммелин. По его словам, подобные кампании в розничной торговле - частое явление, и больше всего от этого выигрывает потребитель. «Поэтому - великолепно!» - добавил бизнесмен.
В то же время исполнительный директор Prisma Eesti подтвердил, что этот шаг Maxima, безусловно, окажет давление на другие сети розничной торговли. «Чтобы наша продуктовая корзина оставалась на том же ценовом уровне, какой мы пообещали своим клиентам», - объяснил Нуммелин.