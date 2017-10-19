Генподрядчики: мы не можем сегодня все контролировать

После полицейского рейда, прошедшего в конце сентября председатель правления Astlanda Кайдо Колсар сказал, что у его фирмы нет своей рабочей силы, для этого используются субподрядчики. Полицейские рейды – это рутина, но прежде с субподрядчиками проблем не возникало.

«Мы не можем проверить, зарегистрированы люди, или нет, поскольку у нас нет доступа в регистры. У нас нет достаточно возможностей для проверок,- расстроен предприниматель, по оценке которого, чиновники могли бы создать такой открытый регистр для работодателей. – В соседних странах такие вещи есть».

В качестве одной из проблем строительного сектора то же назвал и член совета Rand ja Tuulberg Райво Ранд: «У нас сейчас нет системы, из которой генподрядчик мог бы точно знать, кто эти люди на стройплощадке. Это получится тогда, когда будет создана система карточек. Человек приходит на площадку со своей карточкой и прикладывает ее к охранному приспособлению, которое сообщает, кто он такой».