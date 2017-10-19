Бывший полицейский признан виновным в избиении подростков и окружным судом

В четверг, 19 октября, Таллиннский окружной суд оставил в силе решение Пярнуского уездного суда от 30 июня, отклонив как апелляцию защитника Луйка, так и апелляционную жалобу прокурора, пишет rus.err.ee.

"Сегодняшнее решение в течение 30 дней можно оспорить в Госсуде", - сказала пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу.

Согласно обвинению, в январе прошлого года сотрудник полиции Алари Луйк угрожал несовершеннолетнему и причинил ему физическую боль, а в марте прошлого года будучи должностным лицом безосновательно применил силу по отношению к двум подросткам.

Пярнуский уездный суд частично оправдал Луйка по обвинению в превышении должностных полномочий, не найдя доказательств его вины в отношении одного из подростков, однако, по мнению прокурора, его следовало признать виновным по всем пунктам обвинения.