Таллинн намерен расторгнуть договор с Сыырумаа об обслуживании школ

Сумма компенсации, которая будет выплачена фирмам, скорее всего, определится в суде, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Как сообщил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, столичные чиновники подсчитали, что городу выгодно заплатить неустойку по контрактам за обслуживание 10 столичных школ частным фирмам и взять учебные заведения на баланс города, а сам процесс расторжения договоров планируется запустить в ближайшее время.

Две частные компании, одна из которых принадлежит бизнесмену Урмасу Сыырумаа, имеют 30-летние контракты на обслуживание десяти столичных школ; и хоть за 9 лет бизнесмен заработал на этих контрактах 15 млн евро, сам Сыырумаа говорит, что готов отказаться от соглашения за солидную компенсацию.

Во второй компании, которая также обслуживает 5 городских школ, о намерениях города расторгнуть договор пока не слышали.